Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2023 ore 19 | 45

(Di martedì 5 dicembre 2023)DEL 5 DICEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E PISANA; INCIDENTE CHE STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA STESSA-FIUMICINO, CON CODE A PARTIRE DA PARCO DE MEDICI; UN ALTRO INCIDENTE CREA PROBLEMI IN CARREGGIATA OPPOSTA, CON TRAFFICO CONGESTIONATO A PARTIRE DALL’USCITA PER L’APPIA FINO ALLA PRENESTINA; IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA FINO A VIA DI GROTTAROSSA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ...