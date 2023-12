Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)DEL 6 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI; SEMPRE A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E PORTA SAN PAOLO ALLE 21, POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL ...