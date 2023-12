Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)5 DICEMBRE ORE 10.20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGIORNATA DI MALTEMPO PER ALLERTA METRO PROCLAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, IN VIGORE FINO A QUESTA NOTTE COPIOSE PRECIPITAZIONI SU TUTTA LACHE CONTRIBUISCONO AD INTENSIFICARE IL TRAFFICO INIZIAMO DALL’A1NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA PER UN INCIDENTE AL KM 607 TRA FERENTINO ED ANAGNI VERSOSUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASSIA E TUSCOLANA, IN ESTERNA CODE A TRATTI DA ARDEATINA A TIBURTINA E ALLE ALTEZZE DI CASSIA BIS E AURELIA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO ALLA TANGENZIALE EST DA VIA FIORENTINI, MENTRE SULLAFIUMICINO CODE TRA VIA DELLA ...