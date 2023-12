Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)5 DICEMBRE ORE 09.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAENTRIAMO NEL VIVO DELL’ELLERTA METRO PROCLAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, IN VIGORE FINO A QUESTA NOTTE COPIOSE PRECIPITAZIONI SU TUTTA LACHE CONTRIBUISCONO AD INTENSIFICARE IL TRAFFICO GIÀ MOLTO CONGESTIONATO INIZIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONENORD CODE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE A TRATTI SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA SU TUTTO L’ANELLO AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO LE FILE INIZIANO DA VIA TOGLIATTI SULLAFIUMICINO FILE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE CODE IN INGRESSO ...