Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2023 ore 08 | 45

(Di martedì 5 dicembre 2023)5 DICEMBRE ORE 08.30 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONENORD CODE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E DA LAURENTINA ALLA VIA DEL MARE SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE ALTEZZA APPIA, DA PRENESTINA A TIBURTINA E TRA FLAMINIA E VIA AURELIA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLAFIUMICINO FILE DA PARCO DE MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR CODE IN INGRESSO ASU TUTTE LE CONSOLARI IN PARTICOLARE SU VIA SALARIA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI POI PER TRAFFICO INTENSO FINO A VIA DEI PRATI FISCALI TRAFFICO MOLTO ...