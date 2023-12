Varrese fa una confessione assurda a Beatrice | lei voleva dirlo in puntata

Leggi su biccy

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ieri sera al Grande Fratello Massimilianoha attaccato più volteLuzzi e lei in almeno due occasioni ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare: “Posso dire una cosa su Massimiliano? Vorrei di una cosa che lo riguarda“. Alla fine per mancanza di tempo la gieffina non ha potuto raccontare quello che è successo, ma l’ha fatto durante la notte: “Ma sai cosa volevo dire su Massimiliano? Quello che mi ha detto stamani. Anche davanti a Rosanna mi ha detto ‘c’è molta attrazione tra me e te’. Sì è tornato con questo fatto dell’attrazione. Poi in bagno mi diceva che io e lui avremmo potuto anche avere una storia d’amore”: Massimiliano dice di non aver mai detto chefidanzarsi con, quando non solo ci scherzava parecchio e anche troppo su egli diceva più volte che ...