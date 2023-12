Varese | bimbo di 3 anni azzannato dal dobermann di famiglia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un bambino di 3è statodaldiche ha ferito anche la nonna, accorsa per difendere il piccolo dall'animale. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un'abitazione privata di Dumenza, in provincia di, ed è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino.

