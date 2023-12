Var | nemmeno nel calcio basta la tecnologia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Napoli-Inter (0-3), il Napoli contesta un fallo dell'interista Lautaro prima dell'1-0 e poi un rigore mancato su Osimhen: nel post partita l'allenatore partenopeo Mazzarri non parla per evitare di lamentarsi di arbitro e assistenti; Lecce-Bologna (1-1), i pugliesi pareggiano al 100' su rigore e il mister rossoblù Thiago Motta, avvelenato per il penalty concesso, passa il dopo-gara a prendersela con tutti; Roma-Sassuolo (1-2) è l'apoteosi del giallorosso Mourinho, che aveva preventivamente affermato di non fidarsi dell'arbitro Marcenaro e poi fa la conferenza stampa in portoghese, sostenendo di «non parlare un italiano sufficientemente forbito» per far passare il messaggio di essere stato frainteso. Altra domenica di campionato, altre polemiche. Anzi, solite polemiche. Il disco rotto dell'arbitro cornuto che ha preso fischi per fiaschi. E il Var? Che ci sta ancora a fare? Non avrebbe ...