Vannacci «spiazzato» dall’inchiesta sul periodo in Russia | il sospetto | «Una porcheria | a qualcuno do fastidio»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilper il generale Robertoè che contro di lui ci sia un attacco mediatico per screditarlo, dopo che su alcuni quotidiani sono apparse indiscrezioni su un’inchiesta sul suo operato negli anni in servizio income addetto militare all’ambasciata italiana. «È unagiornalistica», ha tuonato l’ex comandante della Folgore a Affaritaliani.it. «Io non ho alcun elemento, nessuna informazione in merito. Ero addetto per la Difesa nella Federazione Russa, operavo a Mosca. E in sedi di accreditamento secondario recando talvolta per relazioni diplomatiche militari in Bielo, Armenia e Turkemenistan».ricorda che all’epoca del suo servizio in«non mi è stata mai sollevata alcuna mancanza, né dalla catena gerarchica né dal capo ...