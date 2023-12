Leggi su today

(Di martedì 5 dicembre 2023) "Avrò un mio militare difensore ma non mi avvarrò di alcun avvocato del foro: mi, sicuro di non aver violato alcuna norma. Qui si sta mettendo in discussione la libertà di parola e di manifestazione delle proprie idee in un Paese libero". Risponde con un tono quasi di...