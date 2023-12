Altre News in Rete:

Riforma istituti tecnici e professionali, per Valditara è fondamentale. Ma c'è chi la ritiene una proposta dannosa per il Paese

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha sottolineato l'importanza di ...rilevante della riforma è la promozione di accordi di partenariato per potenziare l'alternanza- ...

Scuola, riforma Valditara della secondaria di secondo grado. Cgil e FLC: il Governo ritiri una proposta dannosa per gli ... FLC CGIL

Valditara: “La scuola deve educare a mettere al centro il rispetto verso ogni persona, senza alcuna distinzione” Orizzonte Scuola

Giulia Cecchettin, la proposta di Valditara: «Discorso di papà Gino da inviare nelle scuole»

«Il discorso del papà di Giulia Cecchettin è di alto valore morale e civile, colpisce il cuore di tutti noi, riguarda le coscienze dell'intera società. Raccolgo ...

Sky Up The Edit, intesa per promuovere valori sport a scuola

Il ministero dell'Istruzione e del Merito, il ministro per lo Sport e i Giovani e Sky Italia hanno siglato un protocollo d'intesa per promuovere e sostenere il progetto Sky Up The Edit, nato per favor ...