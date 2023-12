Vaccino Covid | scontro tra Cecchi Paone e De Manzoni | Siamo vivi perché vaccinati | il secondo | Il siero non protegge e non immunizza | raccontate bugie - VIDEO

Altre News in Rete:

Numeri bassi in Umbria per adesione a vaccinazione Covid

... seppure di poco, rispetto alla media nazionale per l'adesione alla campagna vaccinale per il... In base alla rilevazione, la percentuale di popolazione ultraottantenne coperta dalè pari ...

Vaccino Covid, ipotesi open day per frenare l'aumento dei contagi: dove e quando. «Si temono 15mila morti» ilmessaggero.it

Covid: ricoveri in aumento, si temono 25mila morti. Ipotesi open day vaccino QuiFinanza

Covid: ricoveri in aumento, si temono 25mila morti. Ipotesi open day vaccino

Del resto la campagna vaccinale registra ancora una adesione molto bassa per il vaccino anti-Covid: a essersi vaccinati sono poco più di un milione di persone, fra le proteste dei cittadini e medici ...

Covid 19, Fondazione Gimbe: progressivo aumento dei nuovi casi

Al 29 novembre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 9,2% in area medica (20,7 ... sotto la media il dato dei vaccinati in Liguria che è al 5,9%.