Usa e Ue | conservatorismi a confronto Quando la politica estera conta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Se è vero, come è vero, che il tradizionale internazionalismo conservatore americano rimane il modo migliore per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e amministrare l’economia, come ha spiegato Kori Schake dello storico think tank conservatore “American Enterprise Institute”, in che modo potrà traslarsi questa attenzione verso lanel dibattito europeo ed italiano? L’occasione è data dallo status quo del Gop, un partito il cui leader Donald Trump da un lato è alle prese con quattro procedimenti penali e, dall’altro, vorrebbe foraggiare un certo isolazionismo a stelle e strisce, con la promessa esplicita di ritirarsi dalla Nato; dove Kevin McCarthy, presidente della Camera, ha dovuto fare un passo indietro dopo appena sei mesi; e dove altri leader conservatori, come il governatore della Florida Ron DeSantis e l’imprenditore ...