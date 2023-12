Uomini e Donne | nuova segnalazione su Alessandro e Roberta | ecco cosa succede

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’attesa per il ritorno diVicinanza aè alle stelle ma ciò che sta davvero emozionando gli spettatori è ciò che accadrà conDi Padua ora che è spuntata una, condivisa su Instagram da Deianira Marzano. Proprio nella puntata di oggi, martedì 5 novembre 2023, dovrebbe andare in onda il rientro del celebre cavaliere del trono over e le sorprese non finiscono qui.: il ritorno die il flirt conChiuso il capitolo con Ida Platano, c’è stato un riavvicinamento traVicinanza eDi Padua, con cui aveva già intrapreso una frequentazione l’anno scorso. Il loro incontro sarà caratterizzato da ...