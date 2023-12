Altre News in Rete:

Uomini e Donne, Maria De Filippi punge Alessandro Vicinanza: cosa è successo

Le Anticipazioni dici hanno confermato il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza , che riprenderà a corteggiare e frequentare Roberta Di Padua , la quale per sua stessa ammissione ha confidato di ...

Lunedì 4 dicembre - Uomini e donne Clip | Witty TV Witty TV

"Uomini e Donne", Ida Platano e Roberta Di Padua litigano ancora poi... si abbracciano TGCOM

Il papà ai funerali di Giulia: «Noi uomini in prima linea contro la violenza sulle donne»

Oggi, 5 dicembre, è il giorno del dolore, il giorno del saluto, quello dell'addio a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta che si trova ora nel carcere di Montorio Veron ...

Renato Zero, è il tempo dell’impegno: "Scendiamo in piazza contro il potere”

Il cantautore ha presentato il suo nuovo disco ‘Autoritratto’. Un’occasione per parlare di violenza sulle donne che “pagano per ciò che gli uomini non riescono a realizzare”. E sulla trap dice: “I ...