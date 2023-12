Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 5 12 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Non ho il tempo materiale per farlo, ma guardate che se uno si mettesse ad analizzare frase per frase il confronto andato in onda oggi atra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, il 90% dei comici italici potrebbe andarsene in pensione perché difficilmente si potrebbe realizzare qualcosa che faccia scompisciare più di così! Io mi sentivo totalmente rappresentata dalla Cipollari che ha passato tutto il tempo a cercare di non scoppiare a ridere sguaiatamente, perché questa era la cosa che veniva più naturale da fare Prima di ridere, però, cercherò di fare un mezzo commento serio. Intanto diamo tutti il benvenuto alla coerenza del Vicinanza che dopo l’annuncio del trono di Ida ha rilasciato interviste pure al suo gommista per sottolineare la falsità della Platano che era già pronta a nuove conoscenze dopo la fine della loro immenZa storia ...