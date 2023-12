Uomini e Donne Anticipazioni | Due Coppie Over Lasciano Il Programma!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Colpo di scena adove, nell’ultimissima registrazione, duehanno deciso di lasciare il programma per viversi la storia lontano dai riflettori. Novità anche per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, mentre non è sfuggita l’assenza di Ida Platano. Di lei nessuna traccia. Ecco i dettagli su ciò che è accaduto in studio! Due: ecco chi sono L’ultima registrazione dici ha riservato delle belle sorprese. Stando alleinfatti, ben duedel Tronosarebbero uscite dal programma. Stiamo parlando di Marco Antonio e Emanuela e di Marcello e Jasna. Non si sa se ci sia stata pure la ...