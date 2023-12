Unisa | attacco hacker | le raccomandazioni agli studenti

Leggi su zon

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ancora non si riesce a stabilire un canale di sicurezza. Nell’area cyber dell’, vi sono ancora i postumi dell’di cinque mesi fa. Gli spettri non sono stati ancora sgombrati. Proprio per questi motivi, nonostante il tempo trascorso, l’Università mette nuovamente in guardia glie chiedestessi di cambiare le password per gli accessi alle aree personali. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino“, infatti, l’ateneo ha inviato una comunicazione all’intera comunità accademica in cui informa dell’avvenuta violazione dei dati, inizialmente smentita a Luglio. L’Università ha ancora negli occhi tutto quello che è capitato nei mesi passati, e proprio per questo motivo ha come obiettivo quello di non fare più fronte ed incorrere in pericoli analoghi. Le ...