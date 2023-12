Unai Emery è diventato grande?

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 dicembre 2023) Divisivo. Sottovalutato. Sopravvalutato. Non esiste un giudizio univoco per definire, uno degli allenatori comunque più interessanti del panorama europeo e non da oggi, con l’Aston Villa primo nel gruppo E di Conference e al passo delle corazzate di Premier League, dopo anni di anonimato competitivo. Basco di nascita, giocatore dimenticabile, come tanti suoi colleghi coetanei, ha iniziato allenando il Lorca prima e l’Almeria poi, squadre con le quali ha ottenuto storiche promozioni. Da qui la chiamata a Valencia, diventandone l’allenatore più giovane e portando il club a qualificarsi tre volte consecutive per la Champions League, all’ombra della diarchia Barça-Real. La conseguente avventura allo Spartak Mosca è stata una delle più frustranti con Artëm Dzjuba che lo definì allenatoruncolo, il peggiore che avesse mai avuto. Il ritorno in ...