Un Saggio per Meloni Chi è il nuovo consigliere diplomatico di Palazzo Chigi

(Di martedì 5 dicembre 2023) Fabrizio, da un anno ambasciatore a Tunisi, è ildi Giorgia, presidente del Consiglio. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri riunitosi oggi. Ilprende il posto dell’ambasciatore Francesco Maria Talò, dimessosi dopo la diffusione di una conversazione orchestrata da un duo “comico” russo che ha spesso dimostrato una certa consapevolezza di avere un ruolo nelle dinamiche del Cremlino.è stato designato anche Coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei in corso di costituzione. Entrato nella carriera diplomatica nel 1998 e dopo pochi anni a Roma,ha prestato servizio alla rappresentanza permanente presso l’Unione europea e al Cairo come primo segretario. ...

Altre News in Rete:

XL PREMIO LETTERARIO 'CITTA' DI LEONFORTE' - 2023

"Sono particolarmente felice " ha dichiarato l'Autore " non soloessermi aggiudicato il Premio, ... Da segnalare che uno dei suoi libri più significativi è stato nel 2020 ilA 40 anni dalla ...

Fabrizio Saggio verso l'incarico di consigliere diplomatico di Meloni ... Domani

La novità. Arriva "Aspirazioni verticali", il nuovo saggio per il Cinabro Barbadillo

Migranti, duecento milioni per i Cpr (e il carcere) in Albania. Terremoti e alluvioni, cambiano le regole. Cosa ha deciso il Cdm

Il patto sui migranti in Albania che entra nel vivo. La ricostruzione post-calamità che in Italia avrà nuove regole: cinque, dieci anni al massimo per risollevare le aree colpite ...

Stefano Massini attore al teatro Argentina di Roma per "L'interpretazione dei sogni"

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Questo lavoro teatrale ha qualcosa in comune con il mio romanzo 'L'interpretatore dei sogni' ma è comunque fondamentalmente diverso: negli anni che separano quel libro da q ...