Un Professore 2 | anticipazioni quarta puntata di martedì 12 dicembre 2023

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un2 S2 E6 – Freud: I Padri – In difficolta? per la situazione creatasi con il figlio e sentendo Dante lontano, Anita lascia la villa. In carcere, Molosso scopre che sua moglie lo tradisce e chiede a Mimmo di sorvegliarla e scoprire l’identita? dell’amante. Luna si convince che il suo ammiratore segreto sia Rayan e lo bacia, scatenando la gelosia di Viola. Floriana discute con Virginia della situazione medica di Dante. In un momento di vicinanza, Mimmo sorprende Simone e lo bacia. S2 E7 – Kierkegaard: Che ci Faccio Qui? – Mimmo e? testimone di un episodio di violenza contro la moglie di Molosso. Dopo aver aperto uno spiraglio con Anita, Manuel si convince a conoscere meglio Nicola. Luna decide di incontrare il ragazzo dei messaggi, ma l’appuntamento si trasforma in un incubo. Nicola scopre che la libreria dove lavora Anita ha delle difficolta? economiche ...