Un ‘Autoritratto’ per Renato Zero | «Oggi manca il coraggio che ci farebbe riacquistare dignità»

Leggi su funweek

(Di martedì 5 dicembre 2023) Da Raffaello a Van Gogh, da Leonardo a Picasso. Nel percorso di un artista, l’autoritratto è forse l’opera più difficile da delineare, quella che arriva dopo lunga ricerca, analisi, consapevolezza. Richiede sguardo interiore, lucidità, onestà. E passa inevitabilmente attraverso svariate revisioni prima di trovare la sua espressione più calzanti. Al pari di tempere e pennelli in pittura,disegna il ritratto di sé con note e parole in tredici nuove tracce. Si intitola, infatti,il nuovo album del cantautore disponibile a partire dall’8 dicembre per Tattica. “Ho voluto tirare un po’ delle somme”, esordiscepresentando il progetto. “Diciamo che, nella mia vita, ho subito parecchie varianti e il teatro mi ha dato tanto. Tutti siamo stati contaminai da qualcuno. E quel bisogno di verifica, ...