Ultime Notizie Roma del 05-12-2023 ore 14 | 10

(Di martedì 5 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dobbiamo trasformare la tragedia in una tinta per il cambiamento la vita di Giulio è stata sottratta in maniera crudele Ma la sua morte può e deve essere il punto di svolta per mettere fine la terribile della violenza e sulle dorme così Gino cecchettini padre di Giulia nel suo messaggio letto al termine del funerale della ragazza nella Basilica a Padova è iniziata la mezzanotte di oggi 3 dicembre lo sciopero nazionale di 24 ore di medici dirigenti sanitari infermieri ostetriche e alte professioni sanitarie organizzato dei sindacati di categoria anaao-assomed ci adora rendono noti i sindacati la protetta avrebbe raggiunto al 85% di adesioni andiamo all’estero di avviamento di guerra italiano presieduto da Legnami Netanyahu conta il pomeriggio alle famiglie degli Ortaggi ...