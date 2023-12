Ugolini | «Il Napoli sta pagando lo scotto di dover inseguire | non è più lepre ma inseguitore»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) A Radio Kiss Kiss, Massimo, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal: «Ilsta valutando se andare sul mercato a gennaio o meno, è una situazione da condividere con l’allenatore e bisogna lasciare il tempo a Mazzarri di avere le idee chiare sulle operazioni da fare in corsa. Forse l’esterno, come sembrava, non verrà più cercato. Mario Rui dovrebbe tornare per il Cagliari, per Olivera ci vorrà più tempo, tipo a metà gennaio. Questa sarà la prima settimana tipo a disposizione di Mazzarri per lavorare, questa squadra stalodicon le gambe e con la testa. È un pressione che devi imparare a gestire, non sei più, ma. Il ...