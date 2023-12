Ue | Tajani | sovranisti? Scelte velleitarie rafforzano sinistra

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) Milano, 5 dic. (askanews) – Il tentativo di Matteo Salvini di organizzare un campo sovranista per spostare a destra la maggioranza europea “è velleitario” e “rafforza la”, perchè “nessuno si alleerà mai con Le Pen e Alternative fur Deutschland”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio, in visita a Catanzaro. Rispondendo ad una domanda sull’iniziativa di domenica scorsa a Firenze,ha detto: “Noi siamo parte del Ppe, andiamo avanti per la nostra strada, siamo cristiani, liberali, moderati, vogliamo sconfiggere lacon una maggioranza formata da popolari, liberali e conservatori: la stessa maggioranza che mi ha portato a sconfiggere il candidato diquando nel 2017 mi sono candidato presidente del Parlamento europeo. ...