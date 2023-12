(Di martedì 5 dicembre 2023) 05 dic 22:41 Yermak: rischio sconfitta per l'senza aiuti Usa L''rischia di perdere la guerra senza altri aiuti militari statunitensi'. Lo ha detto il capo staff del presidente ucraino ...

Ucraina, Usa: "I fondi all'Ucraina termineranno entro l'estate" | Zelensky annulla incontro con Senato americano

Esplosioni a Kerch, bloccato il ponte di Crimea. Mosca: "Distrutti 22 droni ucraini" RaiNews

Marcia per la pace a Bologna: cattolici, ebrei e musulmani uniti. “Basta guerre”

Sono più di mille le persone che percorrendo il tragitto da piazza San Francesco a piazza Santo Stefano chiedono in modo silenzioso che si fermino le armi, in Ucraina, come nella striscia di Gaza ...

Missione ucraina a Washington: “Se il Congresso posticipa gli aiuti perdiamo la guerra”

Speso il 97% dei fondi a disposizione, l’Amministrazione ha rivelato che a fine dicembre non ci sarà più nulla ...