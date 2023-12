Tuttosport – i segreti degli allenamenti Juve

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 dicembre 2023) 2023-12-05 21:50:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Marco Borriello torna a parlare dellantus. Intervenuto alla BoboTv, l’ex centravanti che in bianconero ha conquistato il primo scudetto dei nove consecutivi, ha ricordato il suo periodo a Torino e non solo: “Ho avuto Gasperini, Conte e Zeman. Con Zeman ho fatto la preparazione alla Roma. Ho giocato 5 anni lì, è una preparazione assurda, non dormivi per la stanchezza. L’anno prima ero allae avevo vinto lo scudetto, quanti insulti ho preso… Io mi mettevo insieme a Totti. Mi mettevo con lui e quando passavo sotto la tribuna nessuno mi insultava“. Borriello, l’esperienza con Conte Sull’esperienza con Conte: “Con lui ho vomitato! Eravamo seguiti dalla Mapei, con il prof Sassi sotto un capannino a controllare tutto e poi i battiti. Quando uno abbassava un attimo i ...