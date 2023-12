Tuttosport – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 dicembre 2023) 2023-12-05 09:44:30 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: ROMA – Alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti di Maurizio Sarri, che sabato sono tornati al successo in campionato grazie all’1-0 contro il Cagliari firmato Pedro, fanno il loro ingresso nella coppa nazionale. I rossoblù di Alberto Gilardino, invece, sono reduci dall’1-1 di Marassi contro l’Empoli e hanno già superato due turni: dopo aver vinto con un roboante 4-3 nei 32esimi contro il Modena, il Grifone ha estromesso dalla competizione anche la Reggiana, battuta 2-1 nei supplementari. Non sarà della partita Matias Vecino, escluso per motivi disciplinari. Nella sfida di campionato dello scorso 27 agosto, i liguri hanno avuto la meglio grazie alla rete di Mateo Retegui. Dopo aver perso la prima gara in Coppa ...