Turista rimane bloccata in Perù e si innamora di un contadino | ora vive con lui nella giungla | senza servizi igienici ed acqua potabile

(Di martedì 5 dicembre 2023) Aveva programmato un viaggio di 10 giorni inper poi fare ritorno nel Regno Unito ma, un incontro inaspettato, le ha stravolto i piani. Zaino in spalla e carica di entusiasmo, Caroline Knight, una giovane donna inglese, era partita verso lo stato sudamericano durante il periodo della pandemia. A causa delle restrizioni è stata costretta are nel Paese per molto più tempo del previsto anche se, una volta presentatasi la possibilità di ritorno in Gran Bretagna, la giovane non ha comunque fatto ritorno a casa. Il motivo? Caroline si è follementeta di un coltivatore di cacao 20enne. Un cambio radicale di abitudini che la 34enne confessa dire con entusiasmo. Tanto da non badare alle difficoltà: se infatti in Inghilterra poteva facilmente godere di ogni moderna comodità, lì...