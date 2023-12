True Detective – Night Country | il trailer della serie con Jodie Foster è glaciale

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 5 dicembre 2023)si svela nele nel posternuovainterpretata dae Kali Reis. Il nuovo arco narrativo dello show antologico ideato da Nic Pizzolatto si intitolae abbandonerà gli scenari noti per recarsi in Alaska, un mondo ben più gelido e persino più buio e oscuro rispetto a quanto mostrato fino a questo momento nelle precedenti stagioni, interpretate da Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Alexandra Daddario, Rachel McAdams, Vince Vaughn, Colin Farrell, Mahershala Ali e Stephen Dorff. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOW (@nowtvit) Di seguito la sinossi ufficiale di ...