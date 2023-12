True Detective | Night Country | il trailer con Jodie Foster e Kali Reis

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 5 dicembre 2023), ecco ilufficiale: creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, il cast è formato da, Christopher Eccleston e John Hawkes Una rigida notte ghiacciata in Alaska, la scomparsa di otto uomini, un fitto mistero da risolvere., attesissima quarta stagione dell’acclamata serie HBO, di cui è stato rilasciato ilufficiale, esordirà il 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, il cast comprende, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, ...