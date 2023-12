Trotta | “Il Napoli ha mostrato progressi nelle ultime gare”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ivano, ex calciatore del, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Se avesse subìto lei il contatto di Lautaro, avrebbe reclamato il fallo come Lobotka? “Sicuramente sì. Il fallo c’è stato e, con l’introduzione della tecnologia, sarebbe stato giusto utilizzarla. Anche il contatto di Osimhen, seppur a velocità normale si sarebbe potuto interpretare diversamente, sarebbe stato meritevole di revisione al Var”. Quanto è più avanti la Juventus rispetto al? “E’ più avanti in classifica, ad oggi. Il cammino dei bianconeri è sicuramente migliore. Inoltre, anche sul piano del morale credo che la Juventus abbia qualcosa in più. Non sarà una gara alla pari proprio per questi motivi, la squadra di Allegri può dirsi avvantaggiata. Tuttavia, leprestazioni del ...