Trevisani | «Spalletti a Napoli ha fatto sembrare una buona squadra una squadra di marziani»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Riccardo, giornalista e telecronista per Mediaset, è intervenuto a Pressing per commentare la sconfitta al Maradona delcontro l’Inter. Le parole di«Se un’altranon ha Pavard, Bastoni e De Vrij sentiamo l’allenatore lamentarsi per sei mesi. Invece zitti e pedalare: se non prendi gol a, senza tutta la difesa titolare, vuol dire che a Inzaghi vanno fatti solo i complimenti. L’Inter gioca benissimo quando ha campo e ilnon si è scucito lo scudetto dal petto domenica ma il 29 maggio quandoha annunciato che non sarebbe più stato l’allenatore, haunauna ...