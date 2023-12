Tregua saltata sul nodo delle donne rapite che Hamas non ha ancora liberato | il sospetto degli Usa

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sulle recriminazioni in merito alla negoziazione sullaper violazioneaccordi, Israele esi sono lanciati accuse reciproche. Ma oggi sulla vexata quaestio è intervenuto il dipartimento di Stato americano, secondo il quale la responsabilitàtrattative saltate sarebbe da attribuire in toto ai miliziani palestinesi: alla loro paura che letenute in ostaggio, una volta rilasciate possano parlare e rivelare quanto accaduto durante la prigionia.da, ecco secondo gli Usa cosa c’è dietro la loro mancata liberazione Del resto, alcuni particolari inquietanti sulla detenzione dei civili tenuti sotto sequestro, e le stesse condizioni psicologiche in cui verserebbero i rapiti che hanno ...