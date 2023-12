Tre ufo solcano i cieli italiani | il Cufom cerca di fare chiarezza

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 dicembre 2023) Perugia, 5 dicembre 2023- Tre avvistamenti ufo davvero straordinari hanno interessato l’Italia: un ufo a forma di astronave, uno triangolare e due ufo che si fondono in uno. I tre casi hanno interessato l’Umbria con Sant’Egidio, in quel di Perugia, poi Mondragone in provincia di Caserta ed infine San Giorgio del Sannio nel beneventano. Quindi, due casi si sono avuti in Campania che si conferma, ancora una volta, terra di ufo, in particolare con Mondragone che, negli ultimi anni ha fatto la parte del leone con molte segnalazioni. Il Presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, Angelo Carannante, che ne è anche il fondatore, ha sottolineato l’importanza dei tre avvistamenti, caratterizzati da tipi di ufo diversi, dichiarando, con la sua proverbiale prudenza e razionalità, che non si esclude nessuna ipotesi. In particolare, a Mondragone, il 25 luglio 2022, Antonio Pisano, il ...