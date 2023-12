Trasporti | volume merci di China-Europe Railway Express +19% a gen-nov

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Laha gestito un totale di 16.145 treni che hanno trasportato quasi 1,75 milioni di container di unita’ equivalenti a venti piedi dinei primi 11 mesi dell’anno, con un aumento rispettivamente del 7% e del 19% su base annua, secondo i dati forniti oggi dallaStateGroup Co., Ltd. Il fornitore di servizi ferroviari del Paese ha dichiarato che iltotale ditrasportate nel periodo ha gia’ superato iltotale registrato nell’intero 2022. Secondo l’azienda, attualmente il servizio dellaraggiunge 217 citta’ in 25 Paesi ...