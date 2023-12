Tragedia nel Salento Schianto contro un’auto in pieno centro | muore 29enne

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Dopo quelli delle ultime ore e degli ultimi giorni, ecco purtroppo la notizia di unanelprovocata dall’ennesimo incidente sulle nostre strade. Un uomo di 29 anni ha perso la vita sul colpo dopo essersi schiantatoparcheggiata ed essersi ribaltato più volte con la sua vettura. Il dramma si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, a Copertino, inabitato. Esattamente in via tenente Colaci, infatti, il povero Simone D’Adamo, per cause ancora tutte da chiarire e verificare, ha perso illlo del suo mezzo, una Fiat 500 Abarth a noleggio, e si è scontratouna Megane che era parcheggiata a margine della strada.nel ...