Tragedia in Irpinia | donna trovata impiccata sul balcone di casa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoal Comune di Flumeri dopo nelle prime ore del pomeriggio una, forse presa da un momento di disperazione, ha deciso di togliersi la vita. Una scena raccarpicciante quella che che si sono trovati avanti alcune persone che immediatamente hanno allertato i soccorsi: lasi èsuldella sua abitazione situata in pieno centro, a via Vedova. Sconosciute le cause dell’estermo gesto delladi origini polacca, ma da anni residente ine ben inserita nella comunità dove viveva con la figlia, dopo che il marito era molto alcuni anni fa. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 ma per lanon c’era pià nulla da fare e anche e i Carabinieri che hanno informato dell’accaduto la ...