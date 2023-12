Traffico Roma del 05-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi alle porte disull’autosole code per incidente in prossimità della diramazione diSud in direzione di Napoli ed intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e sarà tra Nomentana e Prenestina ci sentire anche sul tratto Urbano della A24-teramo da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia orario in direzione di San Giovanni e questa sera alle 21 all’Olimpico Lazio Genoa valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha ...