Traffico Roma del 05-12-2023 ore 16 | 30

(Di martedì 5 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della città è sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e questa sera alle 21 all’Olimpico Lazio Genoa valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio è da 16 linee di bus da diverse zone della città sempre in tema di trasporti ricordiamo che resta sospesa la linea ferroviaria Termini Centocelle in sostituzione è possibile utilizzare la linea 105 ...