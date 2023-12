Traffico Roma del 05-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto abbastanza intenso ilin queste ore lungo le strade della capitale ma al momento non sono segnalati particolari disagi alTuttavia si sta in coda perintenso in via della Pineta Sacchetti nei prossimi ta di Largo Agostino Gemelli in direzione della galleria Giovanni XXIII di lavori fino al 15 dicembre tra le 22 e le 6 chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti in via Baldo degli Ubaldi riduzione della carreggiata per lavori tra via Filippo Ermini e via Giacinto de Vecchi pieralice possibili disagi alla circolazione ed infine segnaliamo che ancora sospesa la linea ferroviaria Termini Centocelle in sostituzione possibile utilizzare la linea 105 E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...