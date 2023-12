Traffico Roma del 05-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguono i lavori sulla via Salaria con modifiche alla viabilità all’altezza di Settebagni inevitabile la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiorin programma per le 18 di oggi una manifestazione in piazza del Popolo possibili ripercussioni suldi zona fino a termine evento previsto per le 23 sospeso lo ricordiamo il servizio ferroviario termini-centocelle possibile In alternativa utilizzare la linea 605 alle 21 di questa sera allo stadio Olimpico la Lazio ospiterà il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia previste dal pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio o con una ...