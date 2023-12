Traffico Roma del 05-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina e Tuscolana spostamenti questa mattina appena lizzati da pioggia e temporali Prestare particolare attenzione nella guida intenso ilsulla Tangenziale Ovest con code tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficata anche la via linea concludi tra raccordo via dei due punti verso il centroin coda sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia manifestazione dalle 11 e fino alle 13 in Piazza Santi Apostoli possibili rallentamenti per ildi zona alle 21 di questa sera allo stadio Olimpico la Lazio ospite era il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia previste dal pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità ...