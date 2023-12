Traffico Roma del 05-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità allerta gialla della Protezione Civile nel Lazio per temporali e rischio idrogeologicointenso sul raccordo anulare con coda tratti nel tratto Prenestina Pian carreggiata interna e per le uscite casse ABS Trionfale Casal del Marmo Pisana in carreggiata esternain aumento in città in particolare su via Flaminia tra il raccordo anulare viale di Tor di Quinto verso il centro auto in fila sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo il video con la tangenziale est sempre versorallentamento anche sulla tangenziale est e tra via Tiburtina e via Salaria in direzione Stadio Olimpico per il trasporto pubblico o rallentata la linea ferroviariaViterbo Cotral torte Montemario per un inconveniente ...