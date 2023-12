Traffico Roma del 05-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia ed ancora seguire tra Laurentina il video per laFiumicino code anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra Tor Cervara e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia concludi tra Labaro e via dei due punti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria concludi tra la motorizzazione civile la tangenziale sempre sulla Salaria code per lavori all’altezza di Settebagni in direzioneprima di concludere ancora un invito alla prudenza questa mattina per piogge sparse accompagnate localmente da 20 porte maggiori ...