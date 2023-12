Traffico Roma del 05-12-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo CUD e anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata la carreggiata esterna concludi tra Prenestina e Tiburtina intenso ilsul tratto Urbano della A24 concludi tra il raccordo e la tangenziale est sulla stessa tangenziale Tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia concludi tra il raccordo via di Grottarossa verso il centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale sempre sulla Salaria proseguono i lavori con modifiche alla viabilità all’altezza di Settebagni inevitabile la formazione di rallentamenti e code prima di concludere un ...