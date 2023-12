Tracollo-Schlein | Giuseppe Conte può divorarla | il sondaggio che inquieta il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nonostante una leggera flessione, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta saldamente primo partito col 29,4% dei consensi, perdendo lo 0,3% rispetto a una settimana fa. Lo rileva l'ultimodi Proger IndexResearch per Radio Giornale Radio. Per quanto riguarda le due principali forze di opposizione, Pd e M5s, appaiono sempre più vicine tra loro ma comunque ancora molto distanti dal primo partito. I dem di Ellysono stabili al 19,4% mentre i grillini guidati daguadagnano 0,2 punti in sette giorni e salgono così al 16,8. Poco meno di 3 punti insomma dividono i due partiti. A seguire ci sono la Lega di Matteo Salvini, che si posiziona al 9,2%, perdendo lo 0,1% rispetto al precedente; e poi Forza Italia in leggera crescita, che registra un +0,2% e arriva al 6,7%. ...