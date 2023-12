“Tra quanto uscirà dal carcere” Filippo Turetta | il commento in tv | “Avrà tutta la vita davanti | Giulia no”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023)Cecchettin riposa ora accanto alla mamma nel cimitero di Saonara. Dopo la cerimonia di questa mattina a Padova, all’interno della basilica di Santa Giustina, nel pomeriggio si è tenuta un’altra funzione: una cerimonia privata nella chiesa di San Martino (a Saonara) dove ha parlato la sorella di, Elena. Elena che ha voluto salutare con questo messaggio: “Ora ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà gelato con la mamma. Continuerai a essere il mio angelo custode perché in fin dei conti lo sei sempre stata”. >Funerali diCecchettin, la reazione inattesa della gente: il caos fuori dalla chiesa E ancora parole piene di amore e dolore: “Era buona, era la persona migliore che abbia mai conosciuto. Me la porterò per sempre dentro. Era la mia sorellina e anche la mia sorella maggiore, ...