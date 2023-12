Torino | pace tra Juric e Radonjic | il serbo torna ad allenarsi

(Di martedì 5 dicembre 2023)fatta tra Ivane Nemanja. Dopo l'esclusione dall'ultima gara di campionato per scarso impegno in allenamento, l'attaccante...

Altre News in Rete:

Fotografia. Che donna la mia amica Eve Arnold . Il ricordo di Simonetta Agnello Hornby

...con il Comune romagnolo in collaborazione con Camera " Centro Italiano per la fotografia di. ... E in. Mi ha insegnato l'umiltà, la generosità, la fatica, che bisogna impegnarsi duramente per ...

Fare pace con la natura, il tema di Terra Madre Salone del Gusto 2024 Regione Piemonte

Terra Madre sceglie ancora Parco Dora: l'edizione 2024 cerca la pace tra uomo e natura [FOTO] TorinOggi.it

A Sottodiciotto Film Festival di Torino il lungometraggio di animazione “ARF”

ARF Lungometraggio di animazione diretto da Simona Cornacchia e Anna Russo evento speciale a Sottodiciotto Film Festival di Torino Sarà presentato, come ...

Dottoressa di Torino racconta le emozioni delle vaccinazioni a domicilio durante il Covid

TORINO – In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elsa Rubiolo, 65 anni, medico chirurgo dell’Asl Città di Torino, specializzata in formazione e medicina generale, ha raccontato l’esperienz ...