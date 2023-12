Torino | Juric | “Toro speciale | dopo la sosta abbiamo svoltato”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il tecnico delIvanha analizzato ai microfoni di DAZN il successo casalingo per 3-0 contro l’Atalanta: “Dal primo giorno ho voluto bene a Duran Zapata, un ragazzo dal grandissimo cuore che porta sempre allegria e serietà in campo. Non faceva gol da un po’, invece oggi ha fatto una grande partita, da giocatore forte qual è e siamo molto contenti di averlo con noi.lacambiato marcia, e per questo gli ultimi tre risultati sono stati penalizzanti rispetto a ciò chemostrato in campo“.ha poi proseguito: “Avremmo potuto fare anche più di tre gol, ma ci siamo ripresi qualcosa con questa vittoria. Ilè una società, con una storia e dei tifosi diversi da tutti gli altri. Per ...